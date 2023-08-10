كأس العالم للسيدات.. إسبانيا تواجه هولندا واليابان تلتقي السويد في ربع النهائي غدًا

تنطلق غدا مباريات ربع النهائي ببطولة كأس العالم لسيدات كرة القدم، بنسختها الحالية التى تستضيفها استراليا ونيوزيلاندا.

موعد مباريات ربع نهائي كأس العالم للسيدات

وتستهل لقاءات الدور ربع النهائي بمةنديال السيدات لمواجهة منتخب اسبانيا بنظيره هولندا فى المواجهة المقرر لقامتها الرابعة عصر غدا على ستاد وستيباك.

وتجمع المباراة الثانية بين منتخب اليابان ونظيره السويد، فى تمام الساعة العاشرة والنصف مساء ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة على استاد إيدن بارك.

على ان تستكمل مواجهات الدور ربع النهائي يوم السبت 12 سبتمبر بلقاء استراليا وفرنسا الساعة العاشرة صباحا ،وانجلترا وكولمبيا الواحدة و النصف ظهرا.

وحقق منتخب كولومبيا الفوز على نظيرة الجامايكي بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بين الطرفين على ملعب ستاد ملبورن المستطيل، في دور الـ 16 من كأس العالم للسيدات.

وفي سياق متصل، فاز فى المواجهة الثانية منتخب فرنسا على نظيره منتخب المغرب بأربعة أهداف دون مقابل، لتودع لبؤات الأطلس مونديال 2023.