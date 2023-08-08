مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم للسيدات 2023

اختتمت مباريات دور الستة عشر من مواجهات كأس العالم للسيدات المقامة في دولتي استراليا ونيوزيلندا، بتأهل ثمانية منتخبات لدور ربع نهائي المونديال، لتقترب المنافسة من نهايتها.

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تتنافس المنتخبات الثمانية الأقوى حتى الآن بالبطولة على حصد اللقب وهي اسبانيا وهولندا واليابان والسويد واستراليا وفرنسا وانجلترا وكولومبيا.

موعد مباريات ربع نهائي كأس العالم للسيدات

تقام مباريات ربع نهائي كأس العالم للسيدات 2023 على يومين الجمعة والسبت، 11 و12 أغسطس الجاري.

مباراة اسبانيا وهولندا في تمام الساعة الرابعة فجر يوم الجمعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك على ملعب ويلينجتون الإقليمي.

ثاني مباريات ربع النهائي ستكون بين اليابان والسويد في لقاء قمة ربع النهائي، والمقرر له الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الجمعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك على ملعب ستاد ايدين بارك.

ثالث مواجهات دور الـ 8 تجمع بين استراليا وفرنسا في تمام الساعة العاشرة صباح يوم السبت المقبل بتوقيت القاهرة، وذلك على ملعب ستاد لانج بارك.

رابع المواجهات ستكون بين انجلترا وكولومبيا، في نفس اليوم السبت، والتي تنطلق الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد أكتور.