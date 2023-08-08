نتائج مباريات اليوم في كأس العالم للسيدات والمتأهلين لربع النهائي

انتهت منافسات دور الستة عشر من مباريات كأس العالم للسيدات 2023، والمقامة في دولتي استراليا ونيوزيلندا لأول مرة في تنظيم مشترك، وذلك بمواجهتين اليوم الثلاثاء في أخر أيام دور ثمن النهائي.

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نتائج مباريات اليوم في كأس العالم للسيدات

فاز منتخب كولومبيا على نظيرة الجامايكي بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بين الطرفين على ملعب ستاد ملبورن المستطيل، في دور الـ 16 من كأس العالم للسيدات.

بينما كانت المواجهة الثانية بفوز منتخب فرنسا على منتخب المغرب بأربعة أهداف دون مقابل، لتودع لبؤات الأطلس مونديال 2023.

ربع نهائي كأس العالم للسيدات

لتكتمل بذلك قائمة الثمانية منتخبات التي ستشارك في ربع نهائي كأس العالم للسيدات بتأهل كل من اسبانيا وهولندا واليابان والسويد واستراليا وفرنسا وانجلترا وكولومبيا.

ستقام مباريات ربع نهائي مونديال السيدات يومي الجمعة والسبت المقبل، حيث ستقام مواجهتين في كل يوم لحسم المتأهلين لنصف نهائي كأس العالم للسيدات.