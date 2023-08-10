صحة الشرقية تكثف من نشاط مكافحة الذباب والبعوض وناقلات الأمراض

كثفت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، التابعة للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة؛ من فاعليات برنامج المقاومة، لمكافحة البعوض البالغ والحشرات الطائرة، بأجهزة الضباب، ومكافحة يرقات البعوض في أماكن التوالد بالترع والمصارف.

وتشارك الفرق الصحية في أعمال برنامج المكافحة بمواتير الرش الأرضية، والذباب البالغ ويرقات الذباب على تجمعات القمامة، والحشرات الزاحفة بالمساجد ودور العبادة، ودورات المياه، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، من خلال الرشاشات الظهرية، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، بجانب مكافحة القوارض الناقلة للأمراض، ومكافحة ذبابة الرمل علي جحور القوارض.

ويضم برنامج المكافحة، أعمال التصنيف الحشري للحفاظ على المواطنين من انتشار الملاريا والفلاريا، مع الالتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتجنب انتشار الأمراض المعدية.