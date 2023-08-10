المجلس القومي للطفولة بالبحيرة ينظم ندوة تثقيفية للتوعية بمبادرة" 100 يوم صحة“ بدمنهور

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب ومقررة المجلس القومى للطفولة والأمومة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة الأستاذ محمد نعمه كجك، ندوة تثقيفية بمجلس قرية دسونس أم دينار بحضور عماد فرجاني رئيس القرية ، والدكتورة دينا شمسية مسئول الوحدة الصحية وصابرين حصافى عضو اللجنه بالتضامن الاجتماعى، و أميمة المسيرى مقررة اللجنه الفرعية لحماية الطفل بدمنهور.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وإستمراراً لسلسلة الندوات التى ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالبحيرة حيث هدفت الندوة التوعية بمبادرة السيد رئيس الجمهورية حملة " 100 يوم صحة“ والتى تضم فريق طبي متكامل في أكتر من تخصص، ووحدات صحية متنقلة مجهزة على أعلى مستوى .

وتناولت الندوة التعريف بقانون الطفل وخط نجدة الطفل 16000وكيفية رصد حالات الاطفال المعرضين الخطر كما تم التوعية بعيادة صحة المراهقين و مرحلة المراهقة بالنسبة للبنين والبنات وكيفية التعاون مع اولادنا فى هذه المرحلة .