ندوات توعوية لترشيد استهلاك المياه باسيوط

تواصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد في جهودها التوعوية الموسعة للترشيد في استهلاك المياه والحد من الاسراف في استخدامها، وتوجيه استهلاكها الوجهة الصحيحة. أكد المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أهمية هذه الجهود وأضاف أن فاعليات الخطة التوعوية تستند إلى مشاركة المجتمع المدني والجمهور لتحقيق رفعة هامة في الوعي الثقافي وترشيد استهلاك المياه.

وحضر الشيخ الدكتور عاصم القبيصي، نائب وزير الأوقاف، الأنشطة التوعوية التي نظمتها الشركة لرفع الوعي المائي وتغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة في استهلاك المياه. جاءت هذه الجهود في إطار التعاون المشترك بين شركة مياه الشرب ومديرية الأوقاف، حيث أكد الشيخ على أهمية الدين في المحافظة على نعمة الماء ووجوده كمصدر للحياة. وشدد على أهمية وضع إجراءات حكومية فعالة للحفاظ على المياه وتجنب إهدارها.

واحتوت الندوة التوعوية على شرح لمراحل تنقية المياه وأهمية الحفاظ على نقاء وجودة الماء. وشددت الندوة على ضرورة رشد استخدام الماء واستدامته لمدة أطول ممكنة. وقد ألقى أحد الكيميائيين في الشركة محاضرة توضحت من خلالها طرق وأساليب تحسين نوعية المياه ومنع التلوث.

تأتي هذه الندوة كجزء من سلسلة من الندوات التوعوية التي تنظمها شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على هذه الثروة الطبيعية. وقد اجتمعت الشركة مع مديرية الأوقاف من أجل توطيد التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة في هذا المجال.

يأمل فريق التوعية والمشاركة المجتمعية في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن تكون هذه الجهود الكبيرة والندوات التوعوية قد تحققت النتائج الإيجابية المرجوة في رفع الوعي المائي لدى المواطنين والحد من الاسراف في استخدام المياه. وستواصل الشركة جهودها لتعزيز التوعية المائية وتحفيز المواطنين على ترشيد استهلاك المياه في الأيام المقبلة.