زوار مدينة العلمين الجديدة يشيدون بالممشى السياحي (ِشاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: “زوار مدينة العلمين الجديدة يشيدون بالممشى السياحي وبالمدينة”.

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وذكر التقرير، أن العلمين الجديدة تحولت من أرض غير آمنة إلى واحدة من أهم المدن السياحية الشاطئية وتستضيف مهرجان العلمين في نسخته الأولى، والذي يتضمن عددا من الأنشطة الرياضية والحفلات الغنائية وسط اجواء ترفيهية وعائلية وشبابية.

مهرجان العلمين واجه للوطن العربي

وقال أحد الحضور: “مهرجان العلمين مهم للمصريين كما أنه واجه للوطن العربي كله، والمجهودات ملحوظة، والإعمار الذي نعيشه اليوم ليس سهلا على الإطلاق، والعالم كله يتجمع في العلمين الجديدة”.

مهرجان العلمين رائع والجو ممتع والكل سعيد

وأضاف آخر: “مهرجان العلمين رائع والجو ممتع والكل سعيد بما يحدث هنا، فالخدمات مميزة ويتم تقديمها بجودة عالية”.

وقالت مواطنة مصرية: “المكان هنا حلو والممشى رائع، وهناك فنادق والمكان هادي ورايق، اتبسطت جدا ودخلنا أماكن كتير”.

