سيارة تسطر نهاية حياة عجوز بزراعي سوهاج الشرقي

توفي عامل في العقد السادس من العمر يقيم بناحية أولاد يحيى دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج حال وصوله مستشفى سوهاج الجامعي متأثرا بإصابته بكسر بالساق اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم صدمته سيارة ميكروباص حال عبوره الطريق الزراعي الشرقي بذات الناحية وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بوجود مصادمة ومصاب بالطريق الزراعي الشرقي بناحية أولاد يحي دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة أجرة ميكروباص قيادة "إسماعيل . ا . ا . ح" 27 سنة سائق ويقيم بناحية دائرة المركز إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بالمدعو "محمد . ا . ع" 60 سنة عامل ومقيم بذات الناحية مما نتج عنه إصابته بكسر بالساق اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي وتوفي أثناء تقديم الإسعافات اللازمة له .





وبسؤال نجل المتوفى "عبد الكريم . م . ا . ع" 30 سنة عامل ومقيم دائرة المركز قرر بمضمون ما تقدم وإتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث ونفى الشبهة الجنائية .

وبسؤال قائد السيارة قرر بأنه أثناء سيره فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته واصطدم به بطريق الخطأ .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .