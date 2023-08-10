منة فضالي بفستان أحمر وخلخال على حمام السباحة (صور)

نشرت الفنانة منة فضالي فيديو قصير عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أثناء قضاء عطلتها الصيفية في إسنطبول، وتألقها بإطلالة صيفية جريئة.

منة فضالي

وظهرت منة فضالي بفستان قصير باللون الأحمر، ومكشوف ناحية الأكتاف والصدر، وتميز بقصة محددة الخصر؛ ليبرز رشاقتها وأنوثتها.

وظهرت منة فضالي حافية القدمين، وتتزين بخلخال حول أحد الساقين، بالإضافة لإرتدائها العديد من الأساور في اليدين، وعقد ملتف حول العنق.

منة فضالي

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت منة فضالي الشعر الأشقر مع البني الفاتح، وتركته يتدلى على ظهرها بشكل هايش ومموج، ولم تبالغ في وضع المكياج، حيث إكتفت بأحمر شفاه باللون الأحمر.

منة فضالي

بداية مشوار منة فضالي الفني

ولدت منة فضالي في مدينة القاهرة عام 1983، وبدأت التمثيل منذ عام 2002 من خلال المسلسل التليفزيوني "أين قلبي؟"، بعدما قدمتها والدتها إلى المخرج مجدي أبو عميرة، ومن بعده مثلت في عدد كبير من المسلسلات التليفزيونية، منها: الملك فاروق، الناس في كفر عسكر، آن الأوان، لحظات حرجة، سكة الهلالي، عفاريت السيالة.

آخر أعمال منة فضالي

وكان آخر أعمال منة فضالي الدرامية في رمضان السابق، حيث شاركت في مسلسلي "سره الباتع"، وهو من بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.

وشاركت أيضًا منة فضالي في مسلسل "جعفر العمده" مجسدة دور إحدى زوجاته وهي "نرجس"، وهو بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق.