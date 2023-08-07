منة فضالي تثير الجدل بظهور جريء أمام مسجد شهير وسط البحر (شاهد)

تقضي الفنانة منة فضالي لحظات خاصة ومبهجة أثناء استمتاعها بإجازتها الصيفية في تركيا، فهي دائمًا ما تحرص على مشاركة جمهورها بتفاصيل رحلتها وجولاتها داخل البلاد، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منة فضالي تتألق في تركيا بإطلالة جذابة في عرض البحر

وأرفقت منة فضالي رسالة خاصة بالصور، حيث علقت عليها قائلة: "عندما تتعلم البقاء على قيد الحياة دون أي شخص، يمكنك أن تنجو من أي شيء".

منة فضالي

منة فضالي

أطلت منة فضالي على الجمهور بلوك صيفي جذاب، خلال أحدث ظهور لها في تركيا من أمام جامع أورطة كوي الواقع على شاطئ مضيق البوسفور الذي يربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة، وارتدت جمبسوت أنيق ولافت، مقلم طوليًا ويمزج بين اللونين الأبيض والأسود، مكشوف الصدر والأكمام ومزود بفتحة جريئة أعلى منطقة البطن، مما أبرز قوامها الرشيق الممشوق.

منة فضالي

منة فضالي

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت منة فضالي تصفيفة شعر بسيطة، حيث تركت خصلاته البني اللامعة تتطاير في الهواء بشكل عفوي، كما وضعت مكياجًا ناعمًا يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاه باللون الأحمر الرقيق، عكس جمال ملامحها.

منة فضالي

آخر أعمال منة فضالي

يُذكر أن آخر أعمال منة فضالي كان دورها في مسلسل "جعفر العمدة"، الذي خاضت به الموسم الدرامي لشهر رمضان الماضي 2023، وشاركها البطولة النجوم محمد رمضان، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، ومي كساب، وزينة، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، حول جعفر العمدة الذي يجسده محمد رمضان، وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات تلعب أدوارهن النجمات (مي كساب، وإيمان العاصي، ومنة فضالي)، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في العديد من الصراعات سواء في عمله أو بعيداً عن العمل.

منة فضالي ومحمد رمضان

ويقابل "جعفر" خلال مشواره "عايدة" التي تجسدها الفنانة زينة، ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش مأساة تستمر سنوات عدة بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.