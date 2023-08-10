الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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شعبة الأجهزة الكهربائية: الأسعار ارتفعت 100% في عام واحد (فيديو)

الأجهزة الكهربائية
الأجهزة الكهربائية

أكد جورج سدرة رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن السوق به حالة ركود، وهناك ارتفاع في الأسعار، وعدم توافر سلع.

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وأوضح  خلال مداخلة  هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد” مساء اليوم أن الركود يأتي مع وفرة المنتج، ولكن هناك ركود، وهناك نقص في السلع.

 الأسعار من 2022 لـ 2023 ارتفعت 100%

وكشف أن الأسعار من 2022 لـ 2023 ارتفعت 100%، وأن سعر المروحة ارتفعت من 600 لـ 1200 جنيه، وهناك مراوح بـ 3000 جنيه.

وأوضح أن سعر التكييف 1.5 حصان بـ 13 ألف، بعد أن  كان بـ 5 آلاف، معلقًا: “سعر المروحة الآن أصبح بسعر التكييف”.

 وأشار إلى أن التكييف الـ 7 حصان، وصل لأكثر من 57 ألف جنيه، وأن الأسعار مرتفعة.

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