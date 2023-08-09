قررت محكمة جنايات القاهرة، معاقبة عاطل فقأ عين شاب وأحدث بها عاهة مستديمة بدائرة قسم شرطة النزهة بالسجن المشدد 5 سنوات.

بسبب لعب الأطفال.. السجن المشدد 5 سنوات لـعاطل فقأ عين شاب بالنزهة

وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم "م.ع" ٣٥ سنة، بضرب المجني عليه "أ.م" عمدًا باستخدام سلاح أبيض "سكين" فأحدث به الإصابات التي خلفت عاهة مستديمة يستحيل شفاءها وهي فقدان الإبصار النافع بالعين اليمني.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة أحراز أداة "سكين" مما تستخدم في الأعتداء على الأشخاص.

تبين من التحقيقات أن المتهم والمجني عليه جيران ونشبت بين السيدات مشاجرة بسبب لعب الأطفال.

أضافت التحقيقات أن الرجال تدخلوا في المشاجرة فتعدى المتهم علي المجني عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته المنوه عنها.

أمن الدقهلية يكشف هوية شخص مجهول عثر على جثمانه مطعونا بالصدر ملقي في الشارع

كما توصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، بالتعاون والتنسيق مع ضباط مركز شرطة دكرنس، إلى هوية شخص عثر على جثمانه ملقى بالأمس في أحد الشوارع بالمدينة، وبه آثار وجود طعنة نافذة بالصدر، وتم نقله لمشرحة مستشفي دكرنس العام تحت تصرف النيابة العامة

وبتكثيف الإجراءات تمكنت قوات الأمن من تحديد هوية المجني عليه، حيث تبين أن الجثمان لشخص يدعي حسين. م، 40 عاما، ومقيم محافظة البحيرة، وجار تحديد مكان المتهم لضبطه والوقوف على أسباب الجريمة

وتعود أحداث الواقعة لتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، من قوات تأمين المستشفيات، بوصول جثمان شخص مقتول وبه طعنة بالصدر، وملقى بشارع المؤسسة بمدينة دكرنس شمال محافظة الدقهلية

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين وجود طعنة نافذة بمنطقة الصدر، ولم يعثر على أي أوراق تحقيق شخصية بحوزته.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتي أمرت بثكثيف ضباط مباحث المركز من جهودهم لكشف غموض الحادث، والوصول لهوية المجني عليه وأسباب وملابسات الواقعة.