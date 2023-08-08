إحالت نيابة المعادى، عاملين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة عملات أجنبية من شخص يعملان لديه.

إحالة عاملين بتهمة سرقة عملات أجنبية أمام محكمة الجنح

وفي وقت مسبق ، كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة مبالغ مالية عملات "أجنبية" من داخل خزينة خاصته حال عودته من السفر، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "يعملان طرف المُبلغ" - لهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بأنه نظراً لطبيعة عملهما طرف المجنى عليه وعلمهما باحتفاظه بمبالغ مالية بالشقة سكنه اختمرت فى ذهنهما فكرة الاستيلاء عليها وفى سبيل ذلك حضرا لمسكن المجنى عليه عقب سفره وأسرته، وتمكنا من دخول الشقة باستخدام "مفتاح مصطنع" كان بحوزة أحدهما، وأضافا بتمكنهما من فتح الخزينة وhستوليا على مبالغ مالية عملات "أجنبية" من داخلها تقاسماها فيما بينهما.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة طوخ، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش والهيروين"، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، والتحفظ على السلاح، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "م ا م"، 48 سنة، مسجل خطر، مقيم دائرة المركز، سبق اتهامه في 25 قضية، وبحوزته ما يزيد عن كيلو جرام من مخدر الحشيش والهيروين، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.