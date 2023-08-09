صحة قنا تبحث توزيع الأطباء الجدد على المستشفيات

عقدت مديرية الصحة بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء، اجتماعاً بحضره الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، ومديري الإدارات الفنية ومديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات؛ لبحث خطة العمل خلال الفترة القادمة والوقوف علي التحديات والعمل علي تذليل تلك التحديات.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية والدكتور خالد الزمقان مدير الطب الوقائي بالمديرية.

وأكد مدير الشؤون الصحية، أن الإجتماع ناقش العديد من النقاط الهامة والتي تهدف إلي مراجعة سير العمل خلال الفترة السابقة ودعم تنفيذ توجيهات الوزارة والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا في تطوير المنظومة الطبية وسبل تيسير حصول المواطنين علي الخدمات الطبية اللازمة لهم، كذلك راجع الدكتور راجي أعمال المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة ومستويات الآداء بتلك المبادرة.

وناقش تاوضروس سُبل توزيع الأطباء والصيادلة علي الوحدات الصحية بما يتوافق وتردد تلك الوحدات.

وخلال الإجتماع تطرق الدكتور راجي تاوضروس إلي مراجعة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد تفشي الأمراض الوبائية وتفعيل خطة الطوارئ بالوقائي موجها بتدريب الأطباء بالوحدات الصحية حول الأمراض الوبائية وطرق إنتقالها وكيفية التعامل مع الحالات المصابة.

وخلال الإجتماع وجه وكيل صحة قنا بضرورة تكثيف التوعية والإرشاد حول المبادرات الرئاسية وشمول خدماتها لكافة أفراد الأسرة، كما وجه بضرورة التنسيق المستمر بين الإدارات الصحية ومجالس المدن بالمراكز لعمل إصحاح بيئي مناسب مشدداً علي ضرورة تسهيل أعمال المراقبين الصحيين وفرق الترصد وفرق المتوطنة بالإدارات الصحية في تنفيذ أعمالهم من رصد وتقصي أعمال المياه والصرف الصحي وأعمال الرش والتطهير من أجل القضاء علي مسببات الأمراض.