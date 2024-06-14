الحزن يخيم على الحليلة بالأقصر بعد فقدان ثلاثة أشقاء في بئر صرف صحي

استغرق استخراج جثامينهم ساعات..

خيم الحزن على قرية الحليلة بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر، بعد حدوث واقعة مأساوية راح ضحيتها ثلاثة أشقاء في بئر عميق للصرف الصحي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى محاولة أحد الأشقاء الثلاثة تنظيف بئر الصرف الصحي خاصتهم، إلا أنه تأخر ولم يخرج، فنزل إليه شقيقه الثاني؛ لاستكشاف الأمر، إلا أنهما لم يخرجا؛ كانا قد أصيبا باختناق، وحاول الثالث إنقاذهما إلا أنه لحق بشقيقيه.

وتم إبلاغ شرطة النجدة، وانتقلت قوة أمنية وسيارات إسعاف، ومعدات الحماية المدنية لاستخراج جثامين الأشقاء الثلاثة؛ وهم حمادة جمعة، وثابت، ورمضان، لكن الأمر استغرق خمس ساعات متواصلة لتنجح فرق الحماية المدنية في انتشال جثامينهم.

وتم نقل جثامين الأشقاء الثلاثة إلى مستشفى طيبة التخصصي؛ لانتداب الطبيب الشرعي والتصريح بالدفن، وسط حالة من الحزن سيطرت على أهل القرية كافة؛ لاسيما أن الأشقاء الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين الثلاثين والخمسين، يتميزون بسمعة طيبة وسط أهل قريتهم.

