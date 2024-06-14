أمين الفتوى: الأضحية ليست هواية لإسالة الدماء بل عبادة شرعها الله لحكمة

قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الذبح في عيد الأضحى ليست هواية لإسالة الدماء، إنما الأضحية عبادة خاصة شرعها الله سبحانه وتعالى، لما فيها من عدة أمور، منها إطعام الفقير، مستشهدا بقول الله تعالى (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير).

أضاف خالد عمران، في لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc: "عندما نختار أضحية لابد وأن تكون خالية من العيوب الطبية، أيضا عندما تتم عملية الذبح فلابد من أن تكون في غاية الرحمة والإحسان، لأن القسوة في تنفيذها أمر معارض تماما للدين وحرام شرعا".

وتابع خالد عمران: "لا يجب ذبح الأضاحي في الشوارع، وأحيانا أتعجب أن الناس تذبح الأضاحي لتستعرض دمائها في الشوارع، رغم أن ذلك أمر ضار للآخرين، وكل هذه الأمور منكرة ومحرمة، لأن إيذاء خلق الله حرام قطعا".

وأردف: "الذكر والدعاء يسمعه الله سبحانه وتعالى، ويجب أن نبدأ دعائنا ونختمه بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى بدأ وختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم".