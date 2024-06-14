الجمعة 14 يونيو 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

غدر الأصدقاء.. موضوع أغنية ساندي "صحاب ماصانوش"

بوابة الوفد الإلكترونية

طرحت الفنانة ساندي أغنيتها الصيفية الجديدة “صحاب ماصانوش” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”

كلمات أغنية صحاب ماصانوش وفريق العمل

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، وتقول كلماتها "ياللي هتزعلو لو مشيت وروني غلاوتي دلوقتي انا حاسه ايه اني اتنسيت وكاني في حياتكم ما جيت فين السند فين الونس الغربه ساكنه فقلب البيت صحاب ما صانوش وقرب و غُرب ما بيسموش عليا وهما بيدبحو فيا الاسم بشر و. الفعل وحوش ياناس يا ناس يا كدابين زي الزمان و قلابين كنتم معايه لما كنت و كنت و النهارده ليه عليكم هونت و النهارده خليتوني ندمت عالليالي و السنين عالليالي و السنين

 

 

أغنية ساندي هوب هوب 

كانت قد طرحت ساندي حديثًا أغنية هوب هوب، التي حققت أكثر من 600 ألف مشاهدة خلال مايقرب من شهر من طرحها، وتقول كلماتها "ما مسكتش فيّ جامد ما مسكتش
يوم ما اتمسكت بيك ما اتمسكتش
ما مسكتش فيّ جامد ما مسكتش
يوم ما اتمسكت بيك ما اتمسكتش

شاطر أوي في الكلام يا مكلامنجي
وفي ساعة الفعل جيت وما نفذتش
مش قد كلمة ليه كنت تقولها
دي حبوب شجاعة وإنتهى مفعولها
شاطر أوي في الهزار يا مضحكنجي
وفي ساعة الجد بجد ما علمتش

هوب، هوب إيه يا حب، حب
إختفيت ليه مني ليه حصل دروب؟
مس، مس لو كلامي مس
ولا جيه ع الجرح قولي وأنا بس
هوب، هوب، هوب إيه يا حب، حب
لو كلامي ع الجرح قولي هستوب

دلعت ياما فيك وأهو ما طمرشي
أقعد ساكت بقى ما تتأمرشي
دلعت ياما فيك وأهو ما طمرشي
أقعد ساكت بقى ما تتأمرشي
شاطر أوي في المزاج آه يا مزاجنجي
وفي ساعة الإحتياج لأ ما نفعتش

هوب، هوب إيه يا حب، حب
إختفيت ليه مني ليه حصل دروب؟
لو أنا مس، مس لو كلامي مس
ولا جه ع الجرح قولي وأنا بس
وأنا هوب، هوب، هوب إيه يا حب، حب
لو كلامي ع الجرح قولي هستوب

 

 

 

 

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