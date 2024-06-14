فرج عامر يكشف مصير أحمد سامي من تدريب سموحة وسبب استبعاد أجايي

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة على ثقته في أحمد سامي، المدير الفني للفريق، وذلك بعد الهزيمة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الدوري العام.

وقال فرج عامر في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سنعتبر هذه المباراة كبوة ومرت، ونحن نثمن مجهود الجهاز الفني برئاسة أحمد سامي".

وأضاف: "الهدف الذي استقبلناه مبكرًا أمام فريق بيراميدز أثر على اللاعبين، لكننا أيضًا لم نظهر بعادتنا، وكانت لدينا ثغرات في الدفاع وحراسة المرمى".

وتابع: "دوافع بيراميدز كانت أكبر من دوافع لاعبينا، والفوارق الفنية كبيرة بين الفريقين أيضًا، ولكن هذا ليس مبررًا.. ولكن لا يمكن المقارنة بين إمكانيات الناديين".

وأتم فرج عامر تصريحاته قائلًا: "جونيور أجايي مازال خارج لياقته الفنية والبدنية، لقد تعرض لإصابة في المران الماضي، ويجب أن نقدمه بالشكل الذي يستحقه، هو لديه حساسية كبيرة على المرمى، وإن شاء الله الأيام القادمة ستشهد عودته لمستواه".