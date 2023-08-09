الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

رئيس ايتاي البارود يتابع أعمال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

المركز التكنولوجي
المركز التكنولوجي

تفقد الأستاذ شعبان بصيص رئيس مركز ومدينة ايتاي البارود المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين ومركز إصدار التراخيص بالديوان .

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وتابع رئيس المدينة إنتظام سير العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك فى إطار جهود الوحدة المحلية  لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

و أكد رئيس المدينة أن المراكز التكنولوجية نجحت في تحقيق عدد من الأهداف المهمة وعلى رأسها تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنون من المحليات والتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

و شدد رئيس المركز والمدينة على الإنضباط الإدارى بالديوان .

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