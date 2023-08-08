حريق بمنزل فى إيتاى البارود يصيب 3 أشخاص بالبحيرة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالبحيرة ، على حريق نشب داخل منزل بإحدى قرى مركز إيتاي البارود الطبية ومنع امتداده للأماكن المجاورة له.

اندلاع حريق بمنزل بمركز إيتاى البارود يتسبب في إصابة 3 أشخاص بالبحيرة

وكانت مديرية أمن البحيرة ، قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين نشوبحريق داخل منزل بقرية الشيخ مخلوف، التابعة لمركز إيتاى البارود بالبحيرة مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بالاختناق وتم نقلهم إلى المستشفى المركزى لاسعافهم وتلقى الرعاية، وقد تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث

وقد شهدت محافظة البحيرة ، واقعة غريبة ،الساعات الماضية الماضية ، انتشر صداها علي مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث اتهم شاب بمحافظة البحيرة أسرة زوجته بالغش والتدليس عليها بعد اكتشافه أن زوجته شاب وليس سيدة في ليلة الزفاف،وعلي الوجة الاخر ترد الزوجة أنها سيدة وفي كامل أنوثتها، لتعج صفحات التواصل ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة بهذا الحدث الجلل ، لتعبر عن وقائع غريبة انتشرت مؤخرا في المجتمع المصري، وحكايات تحمل في طياتها استغاثات وصرخات الكثير

قابلت “بوابة الوفد ” الزوج المكلوم وكشف لنا في هذا التقرير القصة الكاملة للقضية.

وتعود تفاصيل الواقعة ؛ عندما اتهم شاب من محافظة البحيرة، زوجته وأسرتها بالغش والخداع والتدليس، بعد أن تقدم لخطبة فتاة من أسرتها منذ عامين، ثم تحدد موعد الزفاف، حيث أوضح الشاب أن الخطبة استمرت عامين، ولم يبلغه أحد سواء العروس أو أهلها أنها رجل وليس أنثى.

وبصوت حزين ، أشار الشاب إلى أنه ليلة الدخلة بعد انتهاء حفل الزفاف وذهابه إلى منزل الزوجية، اكتشف أن زوجته لديها العضو الذكري وتجمع بين صفتي الذكر والأنثى.

وواكمل الزوج ، انه في ليلة الدخلة اكتشف أن زوجته بتجمع بين صفتي الذكر والأنثى، ولما اتصلت بأهلها وقولتلهم قالولي عادي هي محتاجة عملية توسيع للمهبل .

والا ان أن أسرة زوجته أخبروه بأنه أمر طبيعي وأنها تحتاج لإجراء عملية جراحية فقط وسيصبح الأمر طبيعيا، لافتًا إلى أنه ذهب بها إلى العديد من الأطباء وأخبره الأطباء أن زوجته تحمل صفتي الذكر والأنثى، وأوضحوا له تفاصيل حالتهاوأستمرت هذة الحالة علي مدار أربعة شهور، هي عمر زواجنا

وأردف الشاب ، انه ذهب إلي سجل الاحوال المدنية ، ووجد ان زوجته تحمل اسم محمد في دفتر المواليد ، وانها من مواليد 1997، وتم تغير أسمها إلي مني في عام 2002

وتواصلت مع اسرة زوجتي لانهاء الزيجة بطريقة شرعية ، الا انهم اصروا ان يحلوا الموضوع في مجلس عرفي واثر عليا المجلس مبلغ بقيمة 200 الف جنية ، ولكني رفضت، إلي ان رفعوا عليا قضية وبالقايمة ونققه ،وايصالات امانة مزورة بملبغ 260 الف .

وفي النهاية ، طالب الزوج ، التدخل من المسئولين والنائب العام لتاكيد صحة كلامه بان الايصالات مزورة ، كما طالب بعرض الزوجة علي الطب الشرعي لبيان صحة كلامه واتهامهم بالغش والتدليس ، وسرعة تدخل المسئولين حتي لا يقبض علية بهذة الايصالات المزوةو التي بلغت قيمة 600 الف جنيه.