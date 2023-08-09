الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس الفلبين: لا وجود لأي اتفاق يقضي بإزالة سفينتنا العسكرية العالقة بالبحر الغربي

لرئيس الفلبيني فرديناند
لرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور

 

نفى الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور مزاعم الصين بأن الفلبين وعدت بإزالة سفينتها العسكرية العالقة "بي آر بي سييرا مادري" من جزيرة أيونجين شول (المتنازع عليها مع الصين) في بحر الفلبين الغربي.

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الفلبين تدعو الصين لوقف الأنشطة غير القانونية في مياهها الإقليمية

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الفلبين: لن نتخلى عن جزيرة أيونجين المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

وقال ماركوس في تصريح نقلته صحيفة "فيل ستار" المحلية، اليوم الأربعاء "لست على علم بأي اتفاق يقضي بأن على الفلبين أن تزيل سفينتها من أراضيها".

وكانت الصين قد حثت الفلبين أمس الثلاثا على سحب سفينة معطلة أوقفتها عمدا قبل عقدين في جزيرة مرجانية متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، الذي كان مصدر توتر في الأيام الماضية.

يذكر أنه في 1999، أوقفت الفلبين عمدا السفينة العسكرية "بي ار بي سييرا مادري" في الجزيرة المرجانية بهدف تأكيد مطالبها بالسيادة عليها في مواجهة الصين، ومنذ ذلك الحين تشكل السفينة مصدر توتر بين بكين ومانيلا، ويعتمد مشاة البحرية الفليبينية على متنها على تلقي الإمداد للاستمرار.

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