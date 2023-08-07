الفلبين: لن نتخلى عن جزيرة أيونجين المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الفلبيني جوناثان مالايا ، أن مانيلا لن تتخلى أبدًا عن جزيرة صغيرة متنازع عليها مع بكين في بحر الصين الجنوبي .

الفلبين

وأوضح مالايا في تصريحات للصحفيين حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين " لن نتخلى أبدا عن جزيرة أيونجين، نحن متمسكون بها" .

وتأتي تصريحات مالايا عقب قيام خفر السواحل الصينيون عملية إيصال إمدادات إلى الجنود الفلبيين المتمركزين في جزيرة أيونجين .

وكانت الفلبين قد استدعت اليوم السفير الصيني لدى مانيلا احتجاجا على إطلاق خفر السواحل الصيني خراطيم المياه على زوارق تابعة لخفر السواحل الفلبيني في بحر الصين الجنوبي.