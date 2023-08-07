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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الفلبين: لن نتخلى عن جزيرة أيونجين المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

الفلبين
الفلبين

 

أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الفلبيني جوناثان مالايا ، أن مانيلا لن تتخلى أبدًا عن جزيرة صغيرة متنازع عليها مع بكين في بحر الصين الجنوبي .

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وأوضح مالايا في تصريحات للصحفيين حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين " لن نتخلى أبدا عن جزيرة أيونجين، نحن متمسكون بها" .

وتأتي تصريحات مالايا عقب قيام خفر السواحل الصينيون عملية إيصال إمدادات إلى الجنود الفلبيين المتمركزين في جزيرة أيونجين .

وكانت الفلبين قد استدعت اليوم السفير الصيني لدى مانيلا احتجاجا على إطلاق خفر السواحل الصيني خراطيم المياه على زوارق تابعة لخفر السواحل الفلبيني في بحر الصين الجنوبي.

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