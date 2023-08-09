الذكرى الـ78 لقصف ناجازاكي.. الإنسانية على موعد مع الفناء

احتشد المئات من المواطنين اليوم الأربعاء في حديقة "ناجازاكي" للسلام في اليابان لإحياء الذكرى السنوية رقم 78 لكارثة تعرض المدينة لقصف بقنبلة ذرية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن الحضور وقفوا دقيقة صمت في تمام الساعة 11.02 صباح اليوم بالتوقيت المحلي لليابان وهي اللحظة التي انفجرت فيها القنبلة في 9 أغسطس 1945.

وتعود بداية القصف على ناجازاكي في 9 أغسطس 1945 نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما قامت الولايات المتحدة بقصف مدينة ناجازاكي باستخدام قنابل ذرية " قنبلة الرجل البدين" بسبب رفض تنفيذ إعلان مؤتمر بوتسدام والذي كان ينص على أن تستسلم اليابان استسلام كامل بدون أي شروط، إلا أن رئيس الوزراء الياباني سوزوكي رفض هذا التقرير وتجاهل المهلة التي حدَّدها إعلان بوتسدام.

ولكن بعد ستة أيام من تفجير القنبلة على ناجازاكي، أعلنت اليابان استسلامها لقوات الحلفاء حيث وقعت وثيقة الاستسلام في الثاني من شهر سبتمبر، مما أنهى الحرب في المحيط الهادئ رسمياً، ومن ثم نهاية الحرب العالمية الثانية.

كما وقعت ألمانيا وثيقة الاستسلام في السابع من مايو، مما أنهى الحرب في أوروبا وجعلت التفجيرات اليابان تعتمد المباديء الثلاثة غير النووية بعد الحرب، والتي تمنع الأمة من التسلح النووي.

وأسفرت القنابل الذرية عن مقتل 80،000 بحلول نهاية سنة 1945، حيث مات ما يقرب من نصف هذا الرقم في نفس اليوم الذي تمت فيه التفجيرات.