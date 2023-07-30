قوات الدعم السريع تُنهي حياة 4 أطفال في قصف مدفعي

تتواصل المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان، والتي أدت إلى حدوث أحداث مأساوية في العاصمة الخرطوم.

وفي هذا السياق، أعلن الجيش السوداني مقتل 5 مدنيين، بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة، نتيجة قصف مدفعي من قوات الدعم السريع على حي سكني في جنوب الخرطوم.

وأكد الجيش في بيانه أن هذه الهجمات تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق المدنيين، وتعكس محاولات لتهجير المواطنين من منازلهم واستغلالها للأغراض الحربية.

ولم تصدر أي تعليقات من جانب قوات الدعم السريع بشأن هذه الأحداث حتى الآن.

ويعيش السودان تصاعدًا في الصراعات والاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان الماضي؛ ما أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح وتشريد الآلاف من المدنيين.

ويثير القلق بشكل كبير بالنسبة للأمن والاستقرار في البلاد، ويتطلب جهودًا دولية ومحلية لإيجاد حلول سلمية ومستدامة لهذه الأزمة البالغة الخطورة.