قصف متبادل بين الجيش السوداني والدعم السريع (شاهد)

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” تقريرًا عن تطورات الأوضاع في السودان، وتفاصيل آخر الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع.

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الجيش السوداني بدأ اليوم قصفًا مدفعيًا عنيفًا من أم درمان

وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الجيش السوداني بدأ اليوم قصفًا مدفعيًا عنيفًا من أم درمان نحو أهداف بشمال الخرطوم بحري وأم درمان القديمة وجنوب شرق الخرطوم.

وأضاف أن هناك تحليقًا مكثفًا لطيران الجيش السوداني وقصف مناطق بالقرب من جسر الحلفايا الذي يربط بين مدينة أم درمان وخرطوم بحري.

وأشار إلى أنه حسب مصدر قريب من منطقة القيادة العامة فإن الجيش الآن اقترب كثيرًا من مبنى جهاز المخابرات العامة، وسيمشط الجيش هذه المنطقة.

الجيش السوداني يقوم بعمليات تمشيط كبرى في أم درمان

وتابع: "الجيش السوداني يقوم بعمليات تمشيط كبرى في أم درمان والخرطوم بحري"، مشيرًا إلى أن قوات الدعم السريع ما زالت تقصف بالمدافع وتستخدم الطيران المسير في المعارك مع الجيش السوداني.

واستكمل: "بالأمس كانت هناك معارك محتدمة جدًا ومنذ الصباح الباكر القصف كان متواصلًا، سواء المدفعي أو الطيران، وهناك تبادل للمضادات الأرضية من الدعم السريع في أم درمان القديمة ومنطقة بحري والخرطوم".

وأكد أن الوضع الإنساني بات خطيرًا جدًا خصوصًا مسألة الغذاء، موضحًا أن منظمة الفاو أصدرت بالأمس توقعات تشير إلى أن حوالي 42% سيتعرضون لخطر الجوع في السودان وهذا مؤشر خطير جدًا.