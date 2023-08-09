كأس الملك.. تشكيل الشباب السعودي المتوقع لمباراة الهلال بنصف النهائي

يخوض الفريق الأول بنادى الشباب السعودي بقيادة المدرب مارسيل كايزر، مواجهة أمام نظيره الهلال في المباراة التى تجمعهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

تشكيل الشباب السعودي المتوقع أمام الهلال بنصف نهائي البطولة العربية

في حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

في خط الدفاع: فواز الصقور، إياجو سانتوس، حسان تمبكتي، حسين الصبياني.

في خط الوسط: جوستافو كويلار، رياض شراحيلي، إيفر بانيجا.

في الهجوم: عبدالاله الشمري، هتان باهبري، أحمد عبده.

تأهل الشباب السعودي إلى نصف نهائي البطولة العربية

و حجز فريق الكرة الأول بنادى الشباب السعودي بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة العربية، بعدما حقق الفوز على الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح ليضرب موعدا مع الهلال بنصف نهائي كأس الملك للأندية الأبطال.

موعد مباراة الشباب والهلال في نصف نهائي البطولة العربية والقنوات الناقلة

و تنطلق أحداث المواجهة المرتقبة بين الهلال والشباب في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائفن فيما تُذاع المباراة على شبكة قنوات "”ssc، والتي حصلت على حقوق بث البطولة بشكل حصري.

ونجح الشباب في التأهل للدور نصف النهائي من البطولة العربية، بعدما حقق الفوز على الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح، فيما صعد الهلال لنفس الدور، بعد الفوز على اتحاد جدة بنتيجة 3/1، في المباراة التي شهدت إثارة كبيرة.