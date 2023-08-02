مدرب الشباب السعودي: مباراة المنستيري صعبة والروح سر الانتصار

تحدث المدرب الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني لفريق الشباب السعودي عن مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي الصعبة، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة العربية للأندية الأبطال.

اقرأ ايضًا ..

تصريحات مارسيل كايزر عن مباراة الشباب والاتحاد المنستيري

وقال كايزر خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الشباب والاتحاد المنستيري في البطولة العربية أن روح اللاعبين ستكون السر خلف تحقيق الانتصار والتأهل لربع نهائي كأس الملك سلمان.

وقال مارسيل كايزر: "ننتظر مباراة مهمة أمام فريق صعب تابعته جيدًا في البطولة، يمتلك الاتحاد المنستيري عناصر جيده ومميزه، ويجب علينا أن نخوض المباراة بأفضل أداء وروح للخروج بالثلاثة نقاط والانتصار ثم التأهل عن المجموعة.

وتابع مدرب الشباب: "سنلعب مباراة الاتحاد المنستيري من أجل الفوز، وأنا محظوظ بامتلاكي مجموعة رائعة من اللاعبين، أثق بهم جميعاً".

أضاف: "سنقدم أفضل ما لدينا أمام المنستيري، هذة البطولة تنافسيه وصعبة، ولا يوجد فريق يلعب بلا طموح، إذا كان لا يمتلك فرصة للتأهل".

اختتم مدرب الشباب هدفنا تحقيق البطولة بلا شك ويجب علينا تقديم أفضل مستوى للفوز بها.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا