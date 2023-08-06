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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الشباب السعودي يطيح بالوحدة الإماراتي ويتأهل إلى نصف نهائي البطولة العربية

الشباب والوحدة
الشباب والوحدة

حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي تأهله إلى دور نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال " البطولة العربية " بعد الفوز على نظيره فريق الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد الملك فهد الرياضي، ضمن مواجهات ربع نهائي المسابقة .

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وكان الوقت الأصلي من المواجهة التي جمعت بين الشباب والوحدة أنتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف لتحكتم المباراة إلي ركلات الترجيح ، لينجح الليوث في تحقيق الفوز بنتيجة 5-4.

وشهدت المباراة طرد لاعبان من كل فريق وهم إياجو سانتوس
نجم الشباب و عبدالله الكربي من صفوف الوحدة الإماراتي .

بهذه النتيجة يتأهل الفريق الكروي بنادي الشباب  رسميًا الى دور نصف النهائي من عمر البطولة العربية ليضرب موعدا مع الهلال في قمة سعودية من الدرجة الأولى. 

تشكيل الشباب أمام الوحدة


حراسة المرمى: كيم سيونج جيو. 
خط الدفاع: فواز الصقور، حسان تمبكتي، إياجو سانتوس، حسين الصبياني. 
خط الوسط: جوستافو كويلار، رياض شراحيلي، إيفر بانيجا. 
خط الهجوم: هتان باهبري، حسين القحطاني، عبدالله الجوعي.

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