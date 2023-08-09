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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

البطولة العربية.. تشكيل النصر السعودي المتوقع لمباراة الشرطة العراقي في نصف النهائي

النصر السعودي
النصر السعودي

يخوض فريق الكرة الأول بنادى النصر السعودي مباراة أمام نظيره الشرطة العراقي مساء اليوم، فى المباراة التى تجمعهما ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك للأندية الأبطال.

 

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موعد مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي في البطولة العربية

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شاهد .. جماهير النصر السعودي تحيي كريستيانو رونالدو في مباراة الرجاء "فيديو"

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القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي والشرطة العراقي  في البطولة العربية

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قرار جديد في دور نصف نهائي البطولة العربية

 

تشكيل النصر السعودي المتوقع لمباراة الشرطة العراقي بكأس الملك

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبد الله مادو، أليكس تيليس.

في خط الوسط الدفاعي: عبد الله الخبير، سيكو فوفانا.

في خط الوسط الهجومي: أندرسون تاليسكا، مارسيلو بروزوفيتش، ساديو ماني.

في الهجوم: كريستيانو رونالدو.

 

موعد مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي في البطولة العربية   

ويواجه فريق النصر السعودي نظيره الشرطة العراقي فى تمام الساعة  18:00 مصر والسعودية في نصف نهائي كأس الملك للأندية الأبطال.

القناة الناقلة لمباراة النصر السعودي والشرطة العراقي في نصف نهائي البطولة العربية 

 و يذاع لقاء النصر السعودي ونظيره الشرطة العراقي مياء اليوم بنصف نهائي البطولة العربية عبر قناة SSC1 HD.

و يستضيف ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية مواجة النصر بنظيره الشرطة العراقي بالدور نصف النهائي الذى يجمعهما ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال. 

و تنطلق مباريات دور نصف النهائي اليوم الأربعاء، ويلتقي الهلال مع الشباب على ستاد الملك فهد، فيما يواجه النصر، نظيره الشرطة العراقي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.