قرار جديد في دور نصف نهائي البطولة العربية

كشفت اللجنة المنظمة بالاتحاد العربي لكرة القدم، قرار جديد حول دور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية".



أكدت قناة الكأس الرياضية القطرية أن اللجنة المنظمة للبطولة العربية، قررت منح جائزة رجل المباراة بداية من مواجهتي نصف النهائي.



وتأهلت فرق الشرطة العراقي، و النصر والشباب والهلال السعودي إلى دور نصف نهائي البطولة العربية.



وتنطلق مباريات دور نصف النهائي غدًا الأربعاء، ويلتقي الهلال مع الشباب على ستاد الملك فهد، فيما يواجه النصر، نظيره الشرطة العراقي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.