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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي والشرطة العراقي  في البطولة العربية

النصر السعودي
النصر السعودي

يلتقي النصر السعودي نظيره الشرطة العراقي مساء غد الأربعاء على ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية .

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تأهل الشرطة العراقي  لنصف نهائي البطولة العربية بعد الفوز على نظيره السد القطري 4 أهداف مقابل هدفين في دور ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية .

تشكيل الشرطة العراقي  المتوقع لمباراة السد القطري

حراسة المرمي: باسل

الدفاع: يحيي، مناف، كرار وفيصل

الوسط: فهد، إدريسا، عبد المجيد وأمير

الهجوم: المواس وفرحان.

القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي و الشرطة العراقي

تذاع مباراة النصر السعودي و الشرطة العراقي  مساء غد الأربعاء على قنوات ssc  الرياضية على الهواء مباشرة عبر البث الفضائي  المشفر وتعد القناة الناقل الحصري للبطولة العربية .

 

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