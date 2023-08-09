يلتقي فريقا النصر السعودي ونظيره الشرطة العراقي مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي البطولة العربية.

موعد مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي في البطولة العربية والقنوات الناقلة

ويواجه فريق النصر السعودي نظيره الشرطة العراقي فى تمام الساعة 18:00 مصر والسعودية فيما يذاع اللقاء عبر قناة SSC1 HD.

و يستضيف ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية مواجة النصر بنظيره الشرطة العراقي بالدور نصف النهائي الذى يجمعهما ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

و كشفت اللجنة المنظمة بالاتحاد العربي لكرة القدم، قرار جديد حول دور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية".

كما أكدت قناة الكأس الرياضية القطرية أن اللجنة المنظمة للبطولة العربية، قررت منح جائزة رجل المباراة بداية من مواجهتي نصف النهائي.

و تأهلت فرق الشرطة العراقي، و النصر والشباب والهلال السعودي إلى دور نصف نهائي البطولة العربية.

و تنطلق مباريات دور نصف النهائي اليوم الأربعاء، ويلتقي الهلال مع الشباب على ستاد الملك فهد، فيما يواجه النصر، نظيره الشرطة العراقي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.