حفلات متنوعة فى المهرجان الصيفي على مسرح أوبرا دمنهور

تنظم دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بدار أوبرا دمنهور بمشاركة نخبة من الفرق الغنائية المتميزة، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة ١١ أغسطس حتى يوم ١٤ أغسطس.

يفتتح فعاليات المهرجان فريق على مر الأجيال الذي تم تأسيسه عام ٢٠١٥ ،والذي يتميز بطابع خاص وهو دمج الآلات الشرقية والغربية، والمزج بين الموسيقى القديمة والحديثة، ويشارك بالحفل المطرب محمد الخولي والمطرب ياسر سعيد.

كما يحيي الليلة الثانية من فعاليات بالمهرجان كورال الكيان بقيادة المايسترو أحمد الرياني الذي قاد العديد من الفرق الغنائية الحائزة على المركز الأول على مستوي الجمهورية خمس سنوات متتالية فى مسابقات عديدة.

ويحيي الليلة الثالثة من فعاليات المهرجان فصل الغناء العربي لكورال تنمية مواهب أوبرا دمنهور والإسكندرية بقيادة المايسترو الدكتور محمد حسني.

وتختتم فعاليات المهرجان بدمنهور بحفل غنائي للمنشد أحمد العمري الحاصل علي المركز الأول في مسابقة الفائزون الدولية، والمركز الأول في مسابقة أندي الأصوات بجامع الأزهر الشريف، والمركز الأول في مسابقة إبداع كمدرب لجامعات مصر ، والمركز الأول في مسابقة إبداع

كما قام بإحياء حفل إفتتاح مسجد مصر المركز الثقافي الإسلامي واحتفالية ليلة القدر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب إحيائه العديد من الحفلات علي مسارح مصر المختلفة.

وقد قدمت دار الأوبرا تذاكر الحفلات بأسعار مخفضة حتى تتناسب مع جميع شرائح المجتمع؛ من أجل إتاحة الفرصة لمختلف الفئات الاجتماعية لحضور مختلف الحفلات الفنية والغنائية.