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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يحسم صفقة مصطفى كيجو بفرمان من أوجستي

مصطفى كيجو
مصطفى كيجو

حسم لنادي الأهلي تعاقده مع مصطفى كيجو لاعب الشمال القطري ومنتخب مصر لكرة السلة لتدعيم صفوفه استعداداً لمنافسات الموسم المقبل.

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الأهلي يقرر رحيل لاعب جديد من صفوفه

ونجح الأهلي في اتمام التعاقد مع كيجو نجم الزمالك السابق، الذي وقع على عقود انضمامه للاهلي لاربعة مواسم مقبلة بناء على رغبة المدير الفني الاسباني اوجستي.

وكان كيجو قد فسخ تعاقده مع الزمالك منتصف الموسم الماضي بسبب عدم حصوله على مستحقاته، لينتقل لصفوف الشمال القطري.

وتمنح اللوائح النادي الأهلي الحق في ضم لاعب واحد فقط خلال فترة الانتقالات قبل بداية الموسم.