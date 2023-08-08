الأهلي يحسم صفقة مصطفى كيجو بفرمان من أوجستي

حسم لنادي الأهلي تعاقده مع مصطفى كيجو لاعب الشمال القطري ومنتخب مصر لكرة السلة لتدعيم صفوفه استعداداً لمنافسات الموسم المقبل.

ونجح الأهلي في اتمام التعاقد مع كيجو نجم الزمالك السابق، الذي وقع على عقود انضمامه للاهلي لاربعة مواسم مقبلة بناء على رغبة المدير الفني الاسباني اوجستي.

وكان كيجو قد فسخ تعاقده مع الزمالك منتصف الموسم الماضي بسبب عدم حصوله على مستحقاته، لينتقل لصفوف الشمال القطري.

وتمنح اللوائح النادي الأهلي الحق في ضم لاعب واحد فقط خلال فترة الانتقالات قبل بداية الموسم.