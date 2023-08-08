سبب غياب هاري كين عن مباراة توتنهام وبرشلونة اليوم

يتخلف النجم الإنجليزي هاري كين عن قائمة فريق توتنهام التي تسافر لإسبانيا، والتي ستخوض مواجهة أمام فريق برشلونة في كأس خوان جامبر 2023، ليبحث الجمهور عن سبب غياب المهاجم.

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قالت تقارير أن سبب غياب هاري كين عن مباراة برشلونة في كأس خوان جامبر اليوم بسبب العرض المقدم من بايرن ميونيخ لضم اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الحالية، ليؤكد مصدر من داخل السبرز أن سبب الغياب ليس المفاوضات مع العملاق البافاري.

سبب غياب هاري كين عن توتنهام أمام برشلونة

يأتي سبب غياب هاري كين عن توتنهام في مباراة برشلونة اليوم بكأس خوان جامبر بسبب قرب بداية الدوري الإنجليزي، والافتتاح بمواجهة نادي برينتفورد المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى، وهو السبب الأقوى خلف الغياب.

مباراة توتنهام أمام برينتفورد ستقام يوم الأحد الموافق 13 أغسطس الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب جتيتش كوميونيتي.

من المقرر أن تقام مباراة برشلونة ضد توتنهام مساء اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وذلك على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في نهائي كأس خوان جامبر.