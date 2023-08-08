مدرب الشباب: دفاعنا أفضل من الهلال

أكد المدرب الهولندي مارسيل كايرز المدير الفني لفريق نادي الشباب أن دفاع الفريق أفضل من نظيره في نادي الهلال، ليؤكد على مواجهة خاصة بين الفريقين في نصف نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال 2023.

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تصريحات مارسيل كايزر مدرب الشباب قبل مواجهة الهلال

شدد مارسيل كايزر خلال تصريحاته على أداء الفريق القوي في مباريات البطولة العربية لكن نادي الهلال يقدم مستوى جيد للغاية في البطولة أيضًا، وستكون هناك مواجهة خاصة بين الأظهرة في الفريقين.

أكد مدرب الشباب أن الفريق سيعمل على تحقيق الانتصار والتأهل لهائي البطولة العربية للفوز باللقب، متسلحًا بأفضل خط دفاع في المسابقة، وباللاعب أحمد عبده مهاجم الفريق الذي أشاد به كثيرًا في المواجهات الماضية وعلى التزامه بتنفيذ التعليمات جيدًا.

يستعد الشباب لمواجهة نادي الهلال في نصف نهائي كأس الملك سلمان، والمقرر لها غدًا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف.