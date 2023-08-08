تصادم بين جرار زراعى وسيارة ملاكى يُصيب 3 أشخاص

تعرض 3 أشخاص للإصابة فى حادث تصادم وقع بين جرار زراعى وسيارة ملاكى بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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سيارات الإسعاف تهرع لموقع حادث الفيوم

وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين جرار زراعى وسيارة ملاكى بطريق القاهرة/ الفيوم الصحراوى أمام مساكن ميمنة التابعة لمركز سنورس.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وجود 3 مصابين، وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحى بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وفي سياقٍ مُتصل، قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:

1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.

2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.

3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.

4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.

5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.

6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.

7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.

9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.

10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.

11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.

12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة

وتكثف الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية المُكبرة في كافة أرجاء الجمهورية من أجل الوصول للحالة المثلى في الشوارع والطرق الرئيسية.