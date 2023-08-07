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الإثنين 07 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الذكرى الـ 74 لقصف هيروشيما.. تفاصيل أبشع جريمة حرب في تاريخ البشرية "فيديو"

قنبلة هيروشيما
قنبلة هيروشيما

أحيت اليابان ذكرى إلقاء القنبلة الذرية على مدينة هيروشيما اليابانية، والتي أسفرت عن مقتل 140 ألف شخص وتدمير المدينة بشكل شبه كامل والذي وقع في الـ 6 من أغسطس عام 1945، والذي نفذته الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإمبراطورية اليابانية في نهاية الحرب العالمية الثانية. 

ذكرى إلقاء القنبلة الذرية على مدينة هيروشيما اليابانية

كانت البداية عندما أعلنت اليابان عصيانها لإعلان بوتسدام التى تحد النفوذ الياباني على جزر بآسيا، كان الإعلان مفاده " إذا لم تستسلم اليابان، سيهاجم الحلفاء البلاد"، فقرت أمريكا تأديب اليابان بأقسى عقاب عن طريق قنبله نووية تسمى "little boy"، وعندما  انفجرت قنبلة هيروشيما انتشر ضوء شديد وحرارة تخطت العشر آلاف درجة مئوية، أدى إنفجار القنبلة إلى تبخر كل كائن حي فى محيط الانفجار بعد أقل من جزء من الثانية. 

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