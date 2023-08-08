موعد مباراة برشلونة وتوتنهام اليوم في كأس خوان جامبر والقناة الناقلة

تتجه أنظار محبي كرة القدم الأوروبية إلى ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في إسبانيا لمتابعة مباراة برشلونة وتوتنهام التي ستجمع الفريقين في بطولة كأس خوان جامبر الودية.

وتقام هذه البطولة كل سنة من قبل نادي برشلونة وهى بمسمى جوهان جامبر السويسري المؤسس لنادي برشلونة، ومن المتوقع أن تحظى مباراة اليوم بمتابعة جماهيرية كبيرة نظرًا للشعبية التي يتمتع بها الفريقان.

يذكر أن آخر مناسبة جمعت بين برشلونة وتوتنهام كانت في عام 2018 بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، وحقق برشلونة الفوز في مباراة الذهاب 4-2، وحسم التعادل نتيجة مباراة الإياب بهدف لكل فريق.

وتكشف لغة الأرقام عن الأفضلية التاريخية لفريق برشلونة، إذ سبق أن التقى الفريقان من قبل 6 مرات، فاز برشلونة في 3 مباريات، بينما حضر التعادل في 3 مواجهات ولم يحقق توتنهام الفوز على البارسا في تاريخه.

موعد مباراة برشلونة وتوتنهام والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة ON Time Sports 1 HDالرياضية المصرية والتي حصلت على حقوق بث اللقاء.