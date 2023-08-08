3 أزمات تطرق أبواب برشلونة قبل بداية الموسم الجديد

يستعد فريق برشلونة بقيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، لاستقبال الموسم الجديد بمجموعة كبيرة من الأزمات، التي من الممكن أن تهز من استقرار النادي.

ويخوض برشلونة المباراة الافتتاحية للموسم الجديد، أمام خيتافي يوم الأحد 13 أغسطس في الجولة الأولى، من بطولة الدوري الإسباني الموسم 2023/2024.

وأشارت صحيفة "ماركا الإسبانية"، إلى تواجد أزمات كبرى، تواجه النادي الإسباني قبل انطلاقة الموسم، سواء على المستوى الإدارة أو على مستوى الفريق الأول.

ويحاول البلوجرانا الاستفادة من الفترة ما قبل انتهاء الميركاتو الصيفي، لتحسين بعض الأمور الخاصة داخل النادي سواء على مستوى الصفقات أو الراحلين عن الكامب نو.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة يواجه ثلاث مشاكل كبيرة قبل انطلاق الموسم الجديد وهي:

رحيل عثمان ديمبيلي إلى باريس

رغم أن باريس سان جيرمان حسم التوقيع مع عثمان ديمبيلي، إلا أن الحقيقة تؤكد أنه لا يزال لاعبًا في صفوف البلوجرانا، حتى إغلاق العملية بشكل رسمي.

ويحاول النادي الكتلوني الإبقاء على اللاعب حتى 21 أغسطس المقبل، من أجل الضغط على الفريق الفرنسي، لكن ما هو مؤكد أن برشلونة سيخسر خدمات أحد أبرز لاعبيها، دون إحضار بديل مناسب قبل بداية الموسم.

عثمان ديمبيلي

تسجيل الصفقات الجديدة

لا شك أن أزمة تسجيل صفقات جديدة من أولويات نادي برشلونة، حيث تعمل الإدارة على حلها بأسرع وقت ممكن، لكن حتى يومنا هذا، سجل النادي 13 لاعبًا فقط في بطولة الدوري الإسباني.

ولم ينجح خوان لابورتا في تسجيل الصفقات الجديدة، جوندوجان وإينيجو مارتينيز وأوريول روميو بالإضافة إلى الزلزوزلي، إلى جانب عدد قليل من اللاعبين في الفريق مثل أراوخو، سيرجي روبرتو، ماركوس ألونسو، إيناكي بينيا، أليخاندرو بالدي.

صفقة برشلونة الجديدة جوندوجان

الإدارة تعمل حاليًا على حل المشكلة قبل بدء الدوري الإسباني، لتسجيل جميع اللاعبين بشكل رسمي في قائمة الفريق.

ملف الراحلين عن الفريق

يسرع برشلونة من وتيرة اللاعبين المغادرة الفريق، من أجل الاستفادة من الأموال الخاصة بهم لتسجيل الصفقات الجديدة.

ويحاول البلوجرانا بيع فرانك كيسي، بعد تلقيه عرضًا من الدوري السعودي، بالإضافة إلى التخلص من خدمات الثنائي، لينجليت وديست لعدم قناعة تشافي بهم.