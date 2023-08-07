برشلونة يزاحم الهلال السعودي على ضم جواو فيليكس

دخل برشلونة الإسباني، في مفاوضات قوية مع البرتغالي جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان فيليكس قد منح الهلال السعودي الضوء الأخضر للانتقال إليه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد المفاوضات القوية التي حدثت بين اللاعب وإدارة الزعيم خلال الفترة الماضية.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، يرى أن جواو فيليكس سيكون خير تعويض لرحيل عثمان ديمبلي، والذي انتقل لباريس سان جيرمان خلال الميركاتو الحالي، بعدما رفض الأخير التجديد للبارسا خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبلوجرانا، أبدى عدم قناعة بضم فيليكس، حيث يرى أن اللاعب غير مناسب لأسلوب برشلونة.

وشددت على أن تشافي وافق على التعاقد مع الدولي البرتغالي بعد إصرار كبير من لابورتا، والذي يرى أن اللاعب لديه إمكانيات فنية كبيرة.

ويواجه فيليكس صعوبة كبيرة مع مدربه بفريق أتلتيكو مدريد، حيث رحل لتشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.