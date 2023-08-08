أول تعليق من يان سومر بعد التعاقد مع إنتر ميلان

عبر السويسري يان سومر الحارس المنضم حديثًا لصفوف لإنتر ميلان، عن سعادته البالغه للانضمام إلى النيراتزوري خلال الفترة الميركاتو الصيفي الحالي.

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أكد السويسري يان سومر في تصريحات صحفية لموقع إنتر ميلان الرسمي أنه لديه الكثير من الأسباب للقدوم إلى قلعه إنتر ميلان.

أتم سومر في تصريحات صحفية: "أريد خوض تحديًا جديدًا مع فريق إنتر ميلان للحصول على البطولات خلال مسيرتي مع النادي الإيطالي".

في سياق متصل، أعلن النادي الإيطالي مساء أمس الإثنين عن ضم مع السويسري يان سومر لتعويض رحيل أندريه أونانا الذي انضم لصفوف مانشستر يونايتد الانتقالات الصيفية.

أجرى ىيان سومر الكشف الطبي مساء الأحد الماضي لإتمام مراسم الصفقة بالميركاتو الصيفي.

على الجانب الآخر، أعلن إنتر ميلان الإيطالي عن إصابة المدافع فرانشسكو أتشيربي ألم في نعل الساق اليمن، ولم يحدد النادي الإيطالي مدة غياب اللاعب.