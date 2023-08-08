مرتضى منصور يُعلن حسم الزمالك 3 صفقات في الانتقالات الصيفية

كشف المستشار مرتضى منصور، حسم نادي الزمالك، 3 صفقات لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «الزمالك» أمير مرتضى، خلص 3 صفقات ومضى اللاعبين، وننتظر وصول فلوس لنادي الزمالك، خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم تلك الصفقات بشكل رسمي».

وأشار: «المغربي أحمد بلحاج، لاعب محترم ولم يثير أي مشكلة خلال فترة تواجده في الزمالك، ولو أوسوريو، المدير الفني للزمالك، طلب استمراره مع الزمالك، كنا فعلنا بند شرائه من أسوان».

ووجه مرتضى رسالة إلى أحمد بلحاج، قائلًا: «أنت لاعب موهوب وممتاز، ونتمنى لك كل خير ومتخليش حد يسخنك على نادي كبير بحكم نادي الزمالك».

