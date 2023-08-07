إنتر ميلان يٌعلن التعاقد الرسمى مع سومر رسميًّا

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي مساء اليوم الإثنين، عن التعاقد مع الحارس السويسري يان سومر قادمًا من صفوف بايرن ميونخ الألماني لتعويض رحيل الحارس أندريا أونانا خلال فترة الميركاتو الصيفي.

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نشر حساب إنتر ميلان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانًا صحفيًّا بشأن صفقة سومر قائلًا: "انضم حارس المرمى السويسري بشكل دائم من نادي بايرن ميونخ هناك أطفال يحلمون بأن يصبحوا مهاجمين عظماء، في غضون ذلك، وُلد آخرون ليلعبوا في المرمى، وهذا ينطبق بالتأكيد على يان سومر".

أضاف البيان الصحفي : "ولد سومر في 17 ديسمبر 1988 في مورجيس، سويسرا، ونشأ في بازل، مسقط رأس روجر فيدرر، وهو صديق مقرب له، كانت كرة القدم وقوائم المرمى دائمًا جزءًا من مصيره: كان والده وعمه حارسا مرمى، منذ أول جلسة تدريبية له مع مدرسة لكرة القدم في سن الرابعة، وقف يان بين العصي، وظهره مواجهًا للشبكة التي أراد الأطفال الآخرون التسجيل فيها".

أشار بيان إنتر ميلان قائلًا : "في الموسم الماضي، سجَّل رقمًا قياسيًّا لأكبر عدد من التصديات في مباراة في الدوري الألماني: 19 ضد بايرن ميونيخ".

أضاف إلى : "بعد انتقاله إلى البافاريين في يناير 2023، وصل سومر إلى إنتر بعد أن فاز للتو باللقب الألماني للمرة الأولى، ومع ذلك، فقد تحققَّتْ بعض أعظم نجاحاته أثناء ارتدائه للقميص السويسري، شارك يان في 3 بطولات كأس العالم وبطولتين أوروبيتين".

أتم تصريحاته: "الخبرة والقيادة والالتزام: هذه كلها صفات أصبح سومر جاهزًا الآن لعرضها بألوان النيرازوري".

في سياق مٌتصل، لم يحدد إنتر ميلان عبر حسابه الرسمي مدة تعاقد الحارس مع الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي".