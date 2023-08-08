حبس مالك عقار ونجله لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، بحبس مالك عقار ونجله، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في الجمالية.

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تجار الآثار يتساقطون في قبضة الأمن

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة التنقيب عن الاثار.

وكانت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص ونجله لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة للمباحث قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة الجمالية.

عقب تقنين الإجراءات باشراف اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية وبإستهداف العقار المشار إليه أمكن ضبط (مالك العقار ، ونجله) حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه.. وعثر بداخله على (حفرة بعمق 10 أمتار - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب).. وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمرارًا للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

القبض على المُتهمين الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المُكبرة من أجل ضبط كافة أنواع المُخالفات في كافة أرجاء الوطن من أجل الوصول لحالة الأمن والأمان المثلى.

ويشن رجال الأمن حملات في كافة أرجاء الوطن بهدف القبض على المُتهمين الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والبلطجية والخارجين عن القانون.

وتنال جهود الوزارة استحسان أبناء الشعب المصري الذي يشعر بالتأثير الإيجابي لهذه الحملات على حياته اليومية.