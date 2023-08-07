عاجل
استثمارات تركية جديدة في مصر بقيمة 500 مليون دولار الفترة المقبلة افتتاح أول عربية فول في كندا وصاحبتها: الإقبال على وجبات الزيت الحار قياسي
الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

جريمة عظمى تمنع محمد صلاح من شارة قيادة ليفربول.. فيديو

محمد صلاح، لاعب ليفربول
محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي

قال المدرب المصري إبراهيم هلهول، إن من أسباب عدم سعي محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني إلى قيادة فريقه الحالي ليفربول الإنجليزي هو أنه يريد تجنب تعليق شارة دعم المثلية الجنسية على ذراعه.

 وأضاف "هلهول"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "محمد صلاح قدوة للمسلمين ولغير العرب والمسلمين، وبالتالي، فإنه لم يسعَ إلى الحصول على شارة القيادة". 

txt

حقيقة انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي

txt

أندية السعودية تغري محمد صلاح بالملايين و"كلوب" يستغيث بالفيفا.. فيديو

وتابع: "نعاني كأهالي مقيمين في انجلترا من ثقافة الشذوذ الجنسي، فهي تتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا والإنسانية، فالله خلقنا كي نتكاثر وتكون هناك استمرارية في العالم، للأسف، فقد انتشر هذا الأمر بشكل كبير جدا، ويتم السعي إليه بطريقة صعبة في المترو والسوبر ماركت وكل مكان، شاراتهم موجودة على التيشرت وغيرها من الأدوات التي يستخدمها الإنسان".

 وواصلت: "أحاور أبنائي دوما وأحذرهم من هذه التصرفات ونقول لهم إنها ضد الدين وضد ما أمرنا الله بها، نحن ملتزمون ونحن نصلي، وللأسف نعاني في بريطانيا من المشكلات المتعلقة بالدعاية للمثليين".

والمثلية في الإسلام تسمى اللواط نسبة لقوم لوط الذين أهلكهم الله بعذابه بسبب إصرارهم على إتيان الذكور دون الإناث وتعد من أعظم الجرائم، وأقبح الذنوب، وأسوأ الأفعال وقد عاقب الله فاعليها بما لم يعاقب به أمة من الأمم، وهي تدل على انتكاس الفطرة، وطمْس البصيرة، وضعف العقل، وقلة الديانة، وهي علامة الخذلان، وسلم الحرمان، وفقا لموقع الإسلام سؤال وجواب.

 

مواد متعلقة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الرسمي لمباراة دارمشتات

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع في ودية دارمشتات الليلة

أول تعليق من وكيل محمد صلاح حول العرض السعودي

"فيديو".. ماني يجيب على سؤال أحد الجماهير بشأن محمد صلاح

ميكالي: أريد استدعاء محمد صلاح في الأولمبياد

أسباب تعرقل انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

ظهير أرسنال الإنجليزي..  محمد صلاح أصعب خصم واجهته  في البريميرليج

محمد صلاح.. موعد المباراة الأولى للفرعون مع ليفربول بالبريميرليج