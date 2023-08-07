جريمة عظمى تمنع محمد صلاح من شارة قيادة ليفربول.. فيديو

قال المدرب المصري إبراهيم هلهول، إن من أسباب عدم سعي محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني إلى قيادة فريقه الحالي ليفربول الإنجليزي هو أنه يريد تجنب تعليق شارة دعم المثلية الجنسية على ذراعه.

وأضاف "هلهول"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "محمد صلاح قدوة للمسلمين ولغير العرب والمسلمين، وبالتالي، فإنه لم يسعَ إلى الحصول على شارة القيادة".

وتابع: "نعاني كأهالي مقيمين في انجلترا من ثقافة الشذوذ الجنسي، فهي تتنافى مع عاداتنا وتقاليدنا والإنسانية، فالله خلقنا كي نتكاثر وتكون هناك استمرارية في العالم، للأسف، فقد انتشر هذا الأمر بشكل كبير جدا، ويتم السعي إليه بطريقة صعبة في المترو والسوبر ماركت وكل مكان، شاراتهم موجودة على التيشرت وغيرها من الأدوات التي يستخدمها الإنسان".

وواصلت: "أحاور أبنائي دوما وأحذرهم من هذه التصرفات ونقول لهم إنها ضد الدين وضد ما أمرنا الله بها، نحن ملتزمون ونحن نصلي، وللأسف نعاني في بريطانيا من المشكلات المتعلقة بالدعاية للمثليين".

والمثلية في الإسلام تسمى اللواط نسبة لقوم لوط الذين أهلكهم الله بعذابه بسبب إصرارهم على إتيان الذكور دون الإناث وتعد من أعظم الجرائم، وأقبح الذنوب، وأسوأ الأفعال وقد عاقب الله فاعليها بما لم يعاقب به أمة من الأمم، وهي تدل على انتكاس الفطرة، وطمْس البصيرة، وضعف العقل، وقلة الديانة، وهي علامة الخذلان، وسلم الحرمان، وفقا لموقع الإسلام سؤال وجواب.