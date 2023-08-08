لوسيد تفتتح مصنعها الجديد بالسعودية في هذا الموعد

حددت شركة صناعة السيارات الكهربائية الفاخرة لوسيد موتورز، شهر سبتمبر القادم موعداً لافتتاح مصنعها الجديد بمدينة جدة السعودية. وكانت شركة لوسيد، قد أعلنت في شهر مايو 2022، عن بدء إنشاء مصنع لها في المملكة العربية السعودية، باستثمارات تقديرية 12.3 مليار ريال، بينما تبلغ طاقته الإنتاجية 155 ألف سيارة سنويًا.

ووقعت مجموعة stc السعودية شراكة مع شركة صناعة السيارات الكهربائية لوسيد، بهدف توفير منظومة الاتصال في مركباتها، وبمقتضاها ستقدم مجموعة من خدمات الاتصال لعملاء "لوسيد"، منها تحديث الخرائط الرقمية بسرعة أكبر بما يتوافق مع الحركة المرورية اللحظية للتوجيه الأمثل بناء على حالة الشحن لبطارية المركبة، والعثور على المركبة في موقف السيارات عبر تطبيق الهاتف المحمول.

تفاصيل شراكة لوسيد وstc

كما ستتيح اتفاقية شراكة مجموعة stc السعودية، مع شركة صناعة السيارات الكهربائية لوسيد، تحديثات مستمرة لأنظمة التحكم في السيارة وأنظمة المعلومات والترفيه، وتشخيص المركبات عن بعد، وإمكانية الخدمة، والتحكم في السيارة عن بعد عبر تطبيق، وتشغيل الموسيقى من خلال التطبيقات داخل السيارة.

جدير بالذكر أن شركة صناعة السيارات الكهربائية لوسيد موتورز، كانت قد افتتحت أول صالة عرض لها بمنطقة الشرق الأوسط، في المملكة العربية السعودية.

ويقدم معرض لوسيد الجديد في السعودية، تجربة متميزة تركز على استخدام التقنيات الرقمية، لتلبية كافة تفضيلات العملاء.

ويمثل إطلاق أول معرض لشركة لوسيد في الشرق الأوسط في السعودية خطوة مهمة على تحفيز استخدامات الطاقة المستدامة على النطاق العالمي.

كانت شركة صناعة السيارات الكهربائية لوسيد موتورز الأمريكية، قد وقعت في شهر مايو الماضي، عقد بدء إنشاء مصنعها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في السعودية لتصنيع مركبات "لوسِيد" الكهربائية بقدرة إنتاجية تصل إلى 155 ألف مركبة، وباستثمارات تزيد على 12.3 مليار ريال سعودي.

منافسة تيسلا

وتسهدف شركة صناعة السيارات الكهربائية لوسيد، منافسة عملاق صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تيسلا خاصة طرازي تيسلا واي، وتيسلا طراز 3 كونهما من المركبات الأكثر مبيعًا.

وتستعد الشركة الأميركية حاليًا لإطلاق سيارة جرافيتي الرياضية متعددة الاستخدامات، عبر مصنعها في أريزونا، والتي من المرجح أن تستفيد من تقنية البطاريات الداخلية الخاصة التي تتفوق على كل منافسيها في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.

وتتفوق شركة صناعة السيارات الكهربائية لوسيد تكنولوجيًا عن غيرها من السيارات الكهربائية خاصة تيسلا، إذ يمكن لسياراتها السير أكثر من 520 ميلًا دون حاجة لشحن البطارية، كما يمكن تسييرها لمسافة 300 ميل بشحنة تستغرق 22 دقيقة، مع وجود بنية 900 فولت للشحن فائق السرعة، على أن تظهر للنور في عام 2024.