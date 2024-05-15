أول تعليق من مالك سيارة أوبر في حادث فتاة التجمع

قال أحمد شعبان مالك سيارة أوبر التي يقودهها سائق أوبر المتهم بخطف ومحاولة اغتصاب فتاة التجمع، إن المتهم يتمتع بالسيرة الطيبة ولم يُحدث أي أزمة طوال فترة عمله التي تجاوزت الـ 3 سنوات، وقاد فيها أكثر من سيارة.

وأضاف مالك سيارة أوبر إنه لثقته في المتهم لم يوقع معه عقد إيجار للسيارة، مطمئنا معه على سيارته الحديثة، ولا يتخيل ارتكابه لجريمة اختطاف فتاة أو التعرض لإنثى.

وأشار إلى أن السيارة مزودة بـ جي بي اس، يمكن قائد السيارة من التسجيل الصوتي لكل ما يحدث داخلها، ويمتلك المتهم وحده الرقم السري الخاص به، وهو ما سيكون دليل براءته أو إدانته.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدي سائق "بإحدى شركات النقل الخاصة" على سيدة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مايو الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إحدى الفتيات بأنها حال استقلالها سيارة "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي" اصطحبها قائدها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدي عليها وبحوزته سلاح أبيض "كاتر" ما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة في حينه وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشفت التحريات في واقعة تعدي سائق أوبر على فتاة جنسيا ومحاولة خطفها في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، تفاصيل جديدة حول الواقعة، بعد ضبط المتهم.

تعدي سائق أوبر على فتاة ومحاولة خطفها بمدينة نصر

وتبين من التحريات الأمنية حول الواقعة، أن المتهم مقيم في منطقة المقطم ويبلغ من العمر 26 سنة، وأن الفتاة طلبت سيارة أوبر تنقلها من التجمع إلى منطقة الشيخ زايد لحضور حفل زفاف.

وأفادت المجني عليها بأن السائق توقف أمام بمحيط استاد الدفاع الجوي بمدينة نصر، وأخبرها بأنها سيشتري زجاجة مياه من أحد الأكشاك في هذه المنطقة، لتفاجأ بالسائق يفتح الباب الخلفي للسيارة ويحمل بيده سلاحًا أبيض.

وأكملت فتاة أوبر المجني عيلها بأنها حاولت منع السائق من التعدي عليها، لكنه أحدت إصابة بها عبارة عن جرح قطعي في إصبعها، وتم القبض على المتهم وأقر بارتكابه للواقعة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وتم عرض المتهم على جهات التحقيق.