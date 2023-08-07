الدوري الإنجليزي..نتائج مخيبة للآمال لـ "برينتفورد" قبل انطلاق البريميرليج

أنهت أندية الدوري الإنجليزي، استعداداتها لانطلاق الموسم الجديد من البريميرليج، فتمكنت من خوض مباريات ودية عدة للوقوف على العناصر الأساسية التي تبدأ مشوار البطولة بنسختها 2023 ـ 2024.

القيمة التسويقية لنادى برينتفورد:

وتبلغ القيمة التسويقية للفريق الأول بنادى برينتفورد الإنجليزي 288 مليون يورو.

صفقات برينتفورد:

وأبرم مسؤولو التعاقدات بنادي برينتفورد خمس صفقات، خلال فترة الانتقالات قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، فتعاقد مع لويس مارسيلد، لاعب ارتكاز من الدوري الإسكتلندى، والمدافع الأيرلندي ناثان كولنيس قادمًا من صفوف ولفرهامبوتن، وفرانك أويكا، لاعب ارتكاز، وخوسيه راميلو وفلوريان لتدعيم مركز الجناح المهاجم بصفوف الفريق.

نتائج سلبية لـ برينتفورد قبل انطلاق بطولة الدوري الانجليزي 2023 ـ 2024

ولعب فريق الكرة الأول بنادي برينتفورد الإنجليزي 5 مباريات ودية استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد فاستطاع تحقيق التعادل في 3 مباريات، وتلقى الخسارة في مواجهتين.

ويستهل برينتفورد مشواره بالدوري الإنجليزي، بمواجهة نظيره توتنهام بالأسبوع الأول المقرر من البطولة.

ويلتقي برينتفورد أمام توتنهام يوم الأحد الموفق 13 أغسطس 2023، فيما تذاع المباراة عبر شبكة قنوات بى إن سبورت بشكل حصري.