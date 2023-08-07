الدوري الإنجليزي.. فوز بورنموث على لوريان دفعة قوية للموسم الجديد

انهى فريق الكرة الأول بنادي بورنموث استعداداته لخوض منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بموسمه الجديد 2023 ـ 2024 .

و استعد بورنموث الانجليزي لانطلاق البريميرليج بخوض 4 مواجهات ودية، حقق من خلالها الانتصار فى 2 وتلقى الهزيمة فى مواجهتين أخرين.

استطاع تحقيق الانتصار على ساوثهامبوتن بنتيجة 3 ـ 2، و فاز على فريق لوريان بهدفين نظيفين، فيما تلقى الخسارة على يد مكابي تل أبيب بنتيجة هدف نظيف، والهزيمة أمام أتالانتا بثلاثة اهداف مقابل هدف.

ويستهل فريق الكرة الأول بنادى بورنموث مشواره بالدوري الإنجليزي بملاقاة نظيره وست هام يونايتد، بالجولة الأولى التى تجمع الفريقين بالبريميرليج 2023 ـ 2023.

وتنطلق مباريات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم 12 أغسطس 2023 المقبل، على أن ينتهي يوم 19 مايو 2024 المقبل.

جدول مباريات الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي:

ـ بيرنلي - مانشستر سيتي الجمعة 11 أغسطس.

ـ أرسنال - نوتنغهام فورست السبت 12 أغسطس.

ـ بورنموث - وست هام يونايتد السبت 12 أغسطس.

ـ برايتون - لوتون تاون السبت 12 أغسطس.

ـ إيفرتون - فولهام السبت 12 أغسطس.

ـ شيفيلد يونايتد - كريستال بالاس السبت 12 أغسطس.

ـ نيوكاسل يونايتد - أستون فيلا السبت 12 أغسطس.

ـ برينتفورد - توتنهام هوتسبيرالأحد 13 أغسطس.

ـ تشيلسي - ليفربول الأحد 13 أغسطس.

ـ مانشستر يونايتد - ولفرهامبتونالاثنين 14 أغسطس.